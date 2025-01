Polizei Dortmund

POL-DO: Dealer auf frischer Tat in Lünen erwischt - Tatverdächtiger erst 14 Jahre alt

Dortmund (ots)

Am Donnerstagnachmittag (2. Januar) bemerkte ein ziviles Streifenteam der Polizeiwache Lünen zwei auffällig unauffällige junge Männer an der Bebelstraße in Lünen. Anscheinend warteten die beiden auf etwas oder jemanden....

Gegen 16 Uhr beobachteten die Beamten, die beiden Männer im Alter von 36 Jahren (aus Oberaden) und 31 Jahren (aus Lünen) wie diese an einem Fußweg in Richtung Datteln-Hamm-Kanal warteten. Kurz darauf erschien ein 14-jähriger Lüner mit einem Fahrrad und verkaufte dem 36-Jährigen Betäubungsmittel.

In flagranti erwischt, entschieden die Beamten sich als Polizei zu erkennen zu geben und die Personen zu kontrollieren. Neben weiterem Betäubungsmittel wurde bei der Durchsuchung der Personen auch Bargeld aufgefunden. Nach der Sicherstellung wurden die beiden Erwachsenen aus der Gruppe entlassen und mit der 14-Jährige an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Bei dem Besuch Zuhause folgte auch noch die Durchsuchung des Kinderzimmers des Tatverdächtigen. In Begleitung der Eltern ging es dann noch zum Polizeipräsidium Dortmund, um eine erkennungsdienstliche Behandlung durchzuführen.

Den Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

