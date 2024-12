Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen

Hilden

Monheim am Rhein - 2412064

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Montagabend, 16. Dezember 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Straße Kullbeeksweg in Ratingen-Lintorf. Gegen 19:45 Uhr traf der Hausinhaber in seiner Küche auf einen Einbrecher. Der Geschädigte floh in sein Schlafzimmer und alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamtinnen und Beamten floh der Einbrecher mit einem oder mehreren Mittäterinnen oder Mittätern unerkannt. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Einbrecherinnen oder Einbrecher im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Montagvormittag, 16. Dezember 2024, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Gegen 9:10 Uhr bemerkte eine Nachbarin zwei Personen, die versuchten, durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnräume einer Erdgeschosswohnung einzudringen. Die Nachbarin informierte den Bewohner der Wohnung, der sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung aufgehalten und das Fenster zum Lüften geöffnet hatte. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei floh das Duo unerkannt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte lediglich angegeben werden, dass die Personen eine dunkle Haut haben sollen. Weitere Angaben lagen nicht vor. Es entstand kein Sach- oder Beuteschaden. Das Duo soll zuvor bei Nachbarn geklingelt und um Spenden gebeten haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Montagmorgen, 16. Dezember 2024, kam es auf der Holbeinstraße in Monheim am Rhein zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Gegen 9:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter durch einen im rückwärtigen Garten gelegenen Kellerschacht in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten den Kellerraum nach Wertgegenständen. Die Hausbewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Hauses aufhielt, alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamtinnen und Beamten flohen der oder die Täterinnen oder Täter unerkannt auf dem Einstiegsweg. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Am Montagvormittag, 16. Dezember 2024, kam es auf der Hegelstraße in Monheim Rhein zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 12 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie unerkannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell