POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2412061

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Montag, 16. Dezember 2024, sind bislang noch unbekannte Tatverdächtige in die Filiale einer Parfümerie auf der Friedrichstraße eingebrochen. Gegen 1.50 Uhr schlugen die Unbekannten die Glastüre der Filiale ein und entwendeten Parfüm im Wert von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei führte eine sofortige Fahndung im Nahbereich durch, welche leider ohne Erfolg verlief. Zwei Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: - trug einen Parka mit Fellkapuze - trug Jeans - trug Sneaker

2. Person: - trug eine Winterjacke - trug einen Hoodie - trug eine helle Hose

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind zwischen Donnerstag, 12. Dezember 2024, 18 Uhr, und Freitag, 13. Dezember 2024, 6.30 Uhr, in eine Wohnung an der Tiegenhöfer Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täterinnen oder Täter durch eine aufgehebelte Balkontüre Zutritt zu der Wohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Ersten Erkenntnissen zufolge sind am Dienstag, 10. Dezember 2024, zwischen 16.15 Uhr und 19.10 Uhr bislang unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher in ein Haus am Erlenweg in Ratingen-Lintorf eingebrochen. Der oder die Täterinnen oder Täter hebelten unter massiver Gewalteinwirkung ein Fenster auf und entwendeten im Anschluss Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenssumme wird noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Zwischen Samstag, 7. Dezember 2024, 11 Uhr, und Samstag, 14. Dezember 2024, 10 Uhr, sind bislang unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Römerstraße eingebrochen. Der oder die Täterinnen oder Täter schlugen ein Loch in das Glas einer Terrassentüre und verschafften sich so Zutritt. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Im Zeitraum von 16:30 Uhr am Donnerstag (12. Dezember 2024) bis 16:30 Uhr am Samstag (14. Dezember 2024) sind bislang noch unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße "Ehlenbeck" eingebrochen. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

Am Samstag, 14. Dezember 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus an der Heiligenstraße in Hilden. Gegen 19:35 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster im Hof in das Haus zu gelangen. Da ein Anwohner durch einen Bewegungsmelder auf die Männer aufmerksam geworden und in den Hof getreten war, ließen die Täter von ihrer Tat ab und flohen unmittelbar zu Fuß in Richtung Südstraße. Der Anwohner alarmierte folgerichtig die Polizei, die die circa 180 cm großen und vermummten Männer trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Am Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Am Samstag (14. Dezember 2024) ist im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 18:45 Uhr ein bislang noch unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Jägersteig" eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schlug der Einbrecher hierzu ein Wohnzimmerfenster ein, durch das er sich dann Zugang in das Haus verschaffte. Anschließend durchsuchte er das Haus nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Einen weiteren Einbruch in ein Haus an der Straße "Am Jägersteig" registrierte die Polizei nur einen Tag später. In der Nacht auf Sonntag (15. Dezember 2024) drangen Täter dort in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein - mutmaßlich über den Balkon im ersten Obergeschoss. Angaben zur Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr am Sonntag (8. Dezember 2024) und 16 Uhr am Sonntag (15. Dezember 2024) drang ein bislang noch unbekannter Täter in eine Wohnung am Clarenbachweg in Hilden ein. Hierzu kletterte er nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf den Balkon im ersten Obergeschoss, wo er dann die dortige Tür aufbrach. Anschließend wurden sämtliche Räume in der Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Zwischen Donnerstag, 12. Dezember 2024, gegen 18 Uhr und Freitag, 13. Dezember 2024, gegen 8 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Büroraum einer Kirchengemeinde an der Kaiserstraße. Die Einbrecherinnen oder Einbrecher gelangten durch die Eingangstür in das Gebäude und schließlich in zwei Büroräume, die sie durchwühlten. Angaben zu etwaiger Tatbeute liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Am frühen Montagmorgen, 16. Dezember 2024, sind bislang unbekannte Einbrecher in ein Elektronikgeschäft an der Bahnhofstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter durch ein Fenster gegen 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und entwendeten hochwertige Elektronikprodukte. Die beiden Männer waren schlank und trugen schwarze Kleidung. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Eine durchgeführte Fahndung verlief leider ohne Erfolg.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12. Dezember 2024, 16 Uhr, und Freitag, 13. Dezember 2024, 11 Uhr, in eine Wohnung in der Von-Etzbach-Straße eingebrochen. Durch eine aufgehebelte Balkontüre verschafften sich die Einbrecherinnen oder Einbrecher Zutritt zu der Wohnung und durchwühlten mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am Sonntag, 15. Dezember 2024, zwischen 14:50 Uhr und 18:55 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Königsberger Straße eingebrochen. Die bislang unbekannten Personen gelangten durch ein Fenster in die Hochparterre-Wohnung. Zum aktuellen Zeitpunkt ist bekannt, dass Bargeld gestohlen wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitag, 13. Dezember 2024, sind zwischen 11 Uhr und 14.15 Uhr Einbrecherinnen oder Einbrecher in ein Reihenhaus am Finkenweg eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstüre auf und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge Uhren und Schmuck. Der exakte Gesamtschaden wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind am Freitag, 13. Dezember 2024, zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr in ein Haus an der Nelly-Sachs-Straße eingebrochen. Der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher hebelten die Terrassentüre auf und durchwühlten delikttypisch Schränke. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch ermittelt.

Zwischen 15 Uhr und 19.15 Uhr sind bislang unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher am Freitag, 13. Dezember 2024, in ein Haus an der Anna-Seghers-Straße eingebrochen. Wie der oder die Täterinnen oder Täter in das Haus gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Sie durchwühlten die Wohnräume delikttypisch. Der entstandene Schaden wird derzeit noch ermittelt.

An der Humboldtstraße brachen bislang unbekannte Personen in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 12. Dezember 2024, gegen 11 Uhr und Sonntag, 15. Dezember 2024, gegen 16 Uhr. Mutmaßlich sind die Täterinnen oder Täter durch die Terrassentür in die Wohnung gelangt und haben diese delikttypisch durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Bislang noch unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen 12 Uhr am Freitag (13. Dezember 2024) und 21 Uhr am Sonntag (15. Dezember 2024) in ein Einfamilienhaus an der Griesstraße in Baumberg eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Täter die Terrassentür auf, ehe sie anschließend das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde unter anderem Bargeld und Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

