Polizei Mettmann

POL-ME: 17-Jähriger beraubt - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2412058

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag, 14. Dezember 2024, wurde ein 17-Jähriger in Langenfeld-Immigrath von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 00:30 Uhr alarmierten aufmerksame Zeuginnen und Zeugen die Polizei, nachdem sie in Höhe eines Baumarktes an der Arnold-Höveler-Straße einen verletzten 17-Jährigen aufgefunden hatten.

Der junge Mann gab gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten an, in einer auf der Kronprinzstraße befindlichen Diskothek mit einer Gruppe gleichaltriger Jugendlicher in Streit geraten zu sein. Vor der Diskothek sei er dann angegriffen worden, so dass er zu Boden gefallen sei und verletzt wurde. Ihm sei Bargeld entwendet worden und die Gruppe sei anschließend in unbekannte Richtung geflohen.

Rettungskräfte versorgten den glücklicherweise nur leicht verletzten Jugendlichen erstmedizinisch vor Ort und die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben sowohl zu der Auseinandersetzung in der Diskothek als auch zu dem Raubgeschehen vor dem Gebäude tätigen können, sich jederzeit bei der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell