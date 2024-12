Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Brände festgestellt - Polizei bittet um Hinweise - Hilden - 2412057

Mettmann (ots)

Am vergangenen Wochenende registrierte die Polizei in Hilden mehrere kleine Brände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise.

Das ist der aktuelle Erkenntnisstand:

In der Nacht auf Samstag, 14. Dezember 2024, wurde der Polizei ein Brand an der Bushaltestelle "Ohligser Heide" an der Lindenstraße gemeldet. Hier fanden die Einsatzkräfte gegen 5 Uhr einen qualmenden Zeitungsstapel vor. Ein Zeuge schilderte den Beamtinnen und Beamten zudem, dass er kurz zuvor drei männliche Jugendliche an der Haltestelle beobachtet hatte. Diese seien schätzungsweise 17 Jahre alt, über 1,80 Meter groß und zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen. Einer der Jugendlichen trug eine gelbe Jacke der Marke "Helly Hansen". Der kleine Brandherd wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Am Sonntag, 15. Dezember 2024, meldeten Zeuginnen und Zeugen um circa 9:30 Uhr einen Brand in einem Wohngebiet an der Straße "Henkenheide". Hierbei handelte es sich um eine in Flammen stehende Papiermülltonne, die neben einem Garagengebäude hinter einem Wohnhaus stand. Sie war durch die Flammen fast vollständig geschmolzen. Zudem wurden im Zuge der Hitzeentwicklung zwei daneben befindliche Mülltonnen stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Kurze Zeit später nahmen die Beamtinnen und Beamten einen weiteren Brandeinsatz wahr: Auch in der Straße "Breddert" kam es an dem "Spielplatz Am Eichenkamp" gegen 10 Uhr zu einem Brand. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen Tisch mit Brandspuren fest, der sich vor einem der Klettergerüste befindet. Unter dem Tisch lagen diverse verbrannte Gegenstände sowie Müll. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Der Polizei liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Täterhinweise vor, weshalb sie um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen bittet, die Angaben zu den Bränden machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell