Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2412060

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, 11. Dezember 2024, kam es auf der Beethovenstraße in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 18:40 Uhr hatte die Fahrerin eines silberfarbenen Opel Corsa die Absicht, nach links auf die Kirchstraße abzubiegen. Ohne den vorfahrtberechtigten Gegenverkehr zu beachten, bog die Fahrerin mit ihrem Auto ab und beschädigte hierbei sowohl einen Renault Twingo als auch einen BMW 118i. Anschließend entfernte sich die Frau von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. An den Autos entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 11. Dezember 2024, kam es auf der Bahnhofsallee in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines grauen Kia Sorento hatte ihr Auto gegen 7:40 Uhr auf einem beschrankten Parkplatz an der Bahnhofsallee abgestellt. Gegen 14 Uhr sei sie zurückgekehrt und mit dem Kia nach Hause gefahren. Erst später habe sie den frischen Unfallschaden vorne rechts festgestellt, der nach eigenen Angaben nur während des Parkvorgangs am Vormittag entstanden sein kann. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Kia Sorento auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 12. Dezember 2024, kam es auf der Straße "Hardt" in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 11:50 Uhr parkte der Nutzer eines schwarzen Mazda MX5 sein Auto auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes. Gegen 20 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Schaden an der hinteren linken Seite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den an dem Mazda entstandenen Schaden auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Im Stadtteil Baumberg sorgte ein bislang unbekannter Junge auf einem Fahrrad am Dienstag, 10. Dezember 2024, für eine Verkehrsunfallflucht. Um etwa 15 Uhr fuhr der Junge auf dem linksseitigen Gehweg entlang der Nelly-Sachs-Straße in Richtung Baumberger Chaussee. In einer Kurve versuchte er einer Fußgängerin auszuweichen und prallte hierbei gegen ein geparktes Auto. Der betroffene Mitsubishi Spacestar wurde hierdurch leicht an der Fahrertür beschädigt. Der junge Fahrradfahrer setzte seinen Weg fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Er wird beschrieben als etwa zehn Jahre alt, circa 1,50 Meter groß, mit blonden Haaren und war bekleidet mit einer blauen Jacke und einer blauen Jeans. Zudem trug er einen Schultornister.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell