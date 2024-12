Polizei Mettmann

POL-ME: Drahtseil über Geh- und Radweg gespannt - Polizei ermittelt - Erkrath - 2412059

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Erkrath hat bereits vor einer Woche ein bislang noch unbekannter Täter ein Drahtseil über einen Geh- und Radweg gespannt. Die Polizei hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Bereits am Montag vor einer Woche (9. Dezember 2024) machte eine Fußgängerin gegen 14:25 Uhr an der Karschhauser Straße eine ungewöhnliche Entdeckung: Auf Höhe der Hausnummer 33 war zwischen einem Baum und einem Mast über mehrere Meter ein Drahtseil quer über den dortigen Geh- und Radweg gespannt - in etwa auf einer Höhe von rund 1,20 Meter. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die den Draht sicherstellte und ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr einleitete.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde an Ort und Stelle niemand durch den Draht verletzt. Nach Einschätzung des zuständigen Verkehrskommissariats hätte es dort aber durchaus zu Unfällen mit schwerwiegenden Folgen kommen können - etwa wenn ein Radfahrer bei voller Fahrt in den Draht hineingefahren wäre.

Nachdem erste Ermittlungen bislang keinerlei Hinweise auf den oder die Täter erbrachten, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer weiß, wer den Draht über den Geh- und Radweg gespannt hat oder kann die Ermittlungen mit sonstigen Hinweisen unterstützen? Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell