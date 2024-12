Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte entwenden Räumfahrzeug - Velbert - 2412062

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Wochenende ein Räumfahrzeug aus einer Garage in Velbert entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellem Stand geschehen:

Zwischen Samstag, 14. Dezember 2024, 22 Uhr, und Sonntag, 15. Dezember 2024, 11 Uhr, haben bislang unbekannte Tatverdächtige ein Räumfahrzeug, welches unter anderem zum Schnee schieben genutzt wird, aus einer Garage an der Kolpingstraße entwendet. Die Arbeitsmaschine der Marke Husquarna in Orange im Wert von über 2.000 Euro war zuvor in der Garage durch ein Rolltor gesichert abgestellt worden.

Die Polizei in Velbert bittet um Hinweise: Wer Angaben zum Verbleib des Räumfahrzeugs machen kann, erreicht die Wache in Velbert unter der Nummer 02051 946-6110.

