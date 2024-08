POL-OE: Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Olpe (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (31.07./01.08.2024) gewaltsam in einen PKW im Gerlinger Weg in Dahl ein. Durch Einschlagen einer Seitenscheibe verschafften sich die Täter Zutritt zum Fahrzeuginneren. Aus dem Auto wurde eine Geldbörse entwendet. Der Beute- und Sachschaden liegt im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr