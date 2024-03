Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradschloss geknackt und E-Bike geklaut

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Mittwoch, 20. März, an einem gesicherten E-Bike in der Straße "Im Haderwald" zu schaffen. Das Elektro-Fahrrad stand vor einer Spielothek. In der Zeit von Mitternacht bis 1:45 Uhr durchtrennten die Diebe das Fahrradschloss des Pedelec. Anschließend machten sie sich mitsamt dem Rad aus dem Staub. Aktuell liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

