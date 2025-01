Polizei Dortmund

POL-DO: Bronzestatue von Grabstätte entwendet: Schneller Ermittlungserfolg

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0010

In der Zeit vom 1. Januar auf den 2. Januar entwendeten Unbekannte eine Bronzestatue von einem Grab des Hauptfriedhofes in Dortmund-Brackel. Sofortige und schnelle Ermittlungen führten noch am 2. Januar zur Ermittlung von drei möglichen Tatverdächtigen.

Bereits am 31.12.2024 fielen zwei Personen in der Nähe des Grabes auf. Kurz darauf waren Beschädigungen an der Statue zu erkennen. Dies zeigten Angehörige an und konnten die Unbekannten beschreiben.

Vom 1. auf den 2. Januar folgte die Entwendung der Statue. Wiederum wurde eine Anzeige erstattet. Durch schnelle Ermittlungsarbeit der Kriminalbeamten konnte eine Täterwohnung in Dortmund-Mengede ausgemacht und ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden.

Noch beim Versuch die Statue zu zerteilen konnten ein 48-jähriger Mann aus Lippstadt in der Wohnung angetroffen werden. Des Weiteren war die 66-jährige Wohnungsinhaberin und eine 23-jährige Frau aus Lippstadt anwesend. Ermittlungen zur Tatbeteiligung laufen noch.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurden die möglichen Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Statue wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun bezüglich eines besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen einer Störung der Totenruhe.

