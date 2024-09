Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - LKW verliert nach Unfall 400 Liter Diesel

Korbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (3. September) ereignete sich in den frühen Abendstunden ein Unfall, bei dem der Tank eines LKW beschädigt wurde. Etwa 400 Liter Diesel liefen durch die Kanalisation in den Uhrenbach. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Gegen 18:15 Uhr meldete ein LKW-Fahrer einen Unfall in der Brunnenallee / Ecke Kleine Allee. Der 38-Jährige gab an, er habe beim Abbiegen von der Brunnenallee in die Kleine Allee eine steinerne Beetumrandung touchiert und dadurch den Tank seines 7,5-Tonners aufgerissen. Daraufhin lief der Inhalt des Tanks, etwa 400 Liter Diesel, aus. Ein Teil des Diesels lief in die Kanalisation und von dort aus in den Uhrenbach.

Die bereits alarmierte Feuerwehr brachte Bindemittel auf der Straße sowie mehrere Ölsperren im Uhrenbach aus. Trotzdem konnte eine Verschmutzung des Gewässers nicht verhindert werden. Es wurden mehrere tote Fische aufgefunden.

Der LKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 1000 Euro Der polnische LKW-Fahrer musste vor Ort ein Verwarngeld für die Ordnungswidrigkeit zahlen. Der Schaden durch die Verunreinigung des Wassers wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

