Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrgast verletzt - Polizei sucht Radfahrer

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Horster Straße wurde am Montagnachmittag ein 33-jähriger Fahrgast eines Linienbusses verletzt, weil der Fahrer eine Vollbremsung machen musste. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Bus gegen 16.45 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße nach rechts auf die Horster Straße abbiegen. Gleichzeit fuhr ein Radfahrer - offenbar bei "rot" - über die Ampel am Radweg. Wegen der Vollbremsung prallte der Fahrgast aus Essen gegen eine Scheibe - und wurde dabei leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Radfahrer wird gesucht, eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

