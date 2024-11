Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - In den Gegenverkehr geraten

Ein Schwerverletzter und etwa 50.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Dienstag auf der B312 bei Biberach.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.52 Uhr auf Höhe Burren. Ein 68-jähriger Skoda-Fahrer war auf der B312 in Fahrtrichtung Biberach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 58-jähriger mit einem Sattelzug entgegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision erlitt der 68-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge. Die Feuerwehr band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Da mehrere hundert Liter Kraftstoff des Lkw ausliefen war auch die Umweltbehörde im Einsatz. Die Straßenmeisterei sperrte die Bundesstraße. Diese musste bis Mitternacht aus beiden Richtungen gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Den Schaden schätzt die Polizei am Skoda auf 30.000 Euro, am Laster auf 20.000 Euro.

++++2162460

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell