POL-UL: (UL) Blaubeuren - Geplatzter Reifen verursacht Unfall

Am Montag wurden bei Blaubeuren zwei Autos von Reifenteilen eines Anhängers getroffen und beschädigt.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem VW auf der L1230 von Blaubeuren in Richtung Berghülen unterwegs. Auf Höhe Hessenhöfe kam ihm ein 59-Jähriger mit seinem DAF-Sattelzug entgegen. Als sich die beiden Fahrzeuge etwa auf Höhe Hessenhöfe befanden, platzte an einer Achse des Lkw-Aufliegers ein Reifen. Der VW und ein nachfolgendes Auto wurden durch herumfliegende Reifenteile getroffen und dabei leicht beschädigt. Der Polizeiposten Blaubeuren hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden an dem Sattelauflieger und am VW auf jeweils ca. 1.000 Euro. Ob ein Schaden an dem weiteren Fahrzeug entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Nach einem Reifenwechsel konnte der Laster weiterfahren. Auch die weiteren beteiligten Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Während der Unfallaufnahme kam es auf der L1230 zu keinen Verkehrsbehinderungen.

