POL-UL: (UL) Schelklingen - Renitente Ladendiebin

Angestellte konnten am Montag in Schelklingen eine Frau festnehmen.

Kurz nach 15 Uhr befand sich die 33-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße. Dort steckte sie Wurstwaren in ihre Jacke und verließ das Geschäft. Beim Verlassen schlug eine Alarmanlage an. Eine Mitarbeiterin hielt die Frau auf. Die Ladendiebin stieß die Angestellte zu Boden und flüchtete. Zwei Mitarbeiterinnen nahmen die Verfolgung auf und konnten die 33-Jährige einholen und festhalten. Die hatte auf der Flucht ihr Diebesgut weggeworfen. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen räuberischen Ladendiebstahls zu.

