FW-EN: Mehrere Einsätze auf der Radtrasse in den vergangenen Tagen

Sprockhövel (ots)

Aufgrund der markanten Wetterverhältnisse rückte die Feuerwehr Sprockhövel in den vergangenen Tagen mehrmals zur Radtrasse aus, um umgestürzte Bäume auf Höhe der Haßlinghauser Straße zu beseitigen.

Bereits am 16. und 19.04. waren die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte mit der Motorsäge zur Beseitigung von zwei Bäumen vor Ort.

Den aufwendigsten Einsatz gab es am heutigen Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr: Erneut war ein Baum umgestürzt und versperrte den Rad- und Wanderweg. Das Hindernis mit einem Stammdurchmesser von rund einem und einer Länge von circa 25 Metern musste aufwendig mit Motorsägen zerkleinert werden. Ein weiterer, schief stehender Gefahrenbaum im direkten Umfeld musste ebenfalls noch an diesem Nachmittag in Teilen abgetragen werden.

Die Feuerwehr wurde hier durch Personal des städtischen Bauhofs, unteranderem mit einem Radlader unterstützt. Erst nach rund zwei Stunden konnte der Weg wieder freigegeben werden.

"Obwohl es in den letzten Tagen keine ausgeprägte Sturmlage gab, sorgte das markante Wetter für diese Einsatzserie. Der Deutsche Wetterdienst warnte größtenteils zwar nur vor Windböen, allerdings zeigen die Vorfälle, dass auch hier Personen, die die Radtrasse benutzen, entsprechend herrschender Wetterverhältnisse vorsichtig sein sollten. Bei einer angekündigten Unwetterlage mit Sturmböen und darüber hinaus sollten solche Wege und der Aufenthalt in Wäldern ganz vermieden werden. So empfiehlt es auch der Wetterdienst bei entsprechenden Warnstufen.", erläutert der Pressesprecher der Feuerwehr, Max Blasius.

