FW-EN: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Sprockhövel (ots) - Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 19:41 Uhr zu einem Wohnhaus in der Alten Mühlenstraße alarmiert. In dem Objekt hatte die interne Brandmeldeanlage ausgelöst, sodass die Feuermeldung über einen Wachdienst an die Feuerwehrleitstelle ging. Vor Ort stellte sich heraus: Die Anlage hatte den Alarm aufgrund einer technischen Störung angezeigt. Ein Brandereignis lag nicht vor und ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war daher nicht mehr ...

