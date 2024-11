Ulm (ots) - Kurz nach 15 Uhr befand sich die 33-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße. Dort steckte sie Wurstwaren in ihre Jacke und verließ das Geschäft. Beim Verlassen schlug eine Alarmanlage an. Eine Mitarbeiterin hielt die Frau auf. Die Ladendiebin stieß die Angestellte zu Boden und ...

mehr