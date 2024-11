Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Motorradfahrer stürzt

Am Montag erlitt ein 18-Jähriger bei Gerstetten Verletzungen.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei war der Biker gegen 7.10 Uhr mit einer BMW auf der L1165 von Altheim Alb in Richtung Gerstetten unterwegs. Im Kurvenbereich kurz vor den Sportplätzen kam der Kradfahrer von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Von dort wurde der Biker abgewiesen und landete samt Maschine mehrere Meter abseits der Straße im Wald. Das hatte ein Zeuge mitbekommen und leistete Erste Hilfe. Beim Sturz erlitt der 18-Jährige Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Der Sachschaden am Motorrad beträgt etwa 6.000 Euro, der an der Richtungstafel rund 200 Euro. Die BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch Angehörige geborgen.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

++++2150566

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell