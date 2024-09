Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Korrektur der Örtlichkeit: Wohnwagen komplett ausgebrannt.

Lippe (ots)

Zu einem Brand in der Quellenstraße wurden Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen (05.09.2024) gegen 5.30 Uhr gerufen. Auf einem privaten Grundstück nahe eines Campingplatzes am Waldrand brannten ein Wohnwagen sowie eine DIXI-Toilette komplett aus. Ebenfalls wurde ein KFZ-Anhänger mit Boot beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariat 1 dauern an. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Daher werden Zeugen, die Hinweise geben können, gebeten sich bitte telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

