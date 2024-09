Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Augustdorf. Wechsel vom Diensthundeführer in Augustdorfer Bezirksdienst.

Nach 18 Jahren gibt es für die Bürgerinnen und Bürger in Augustdorf nun ein neues Gesicht, was sie sich merken sollten: Dirk Patzke hat zum 01.08.2024 das Amt des Bezirksdienstbeamten für die lippische Gemeinde übernommen und steht ab sofort für die Menschen vor Ort als persönlicher Ansprechpartner bei der Polizei zur Verfügung. Damit löst er den im Dorf allseits bekannten Polizeihauptkommissar Jörg Thelaner ab, der inzwischen seinen wohlverdienten Ruhestand genießt. Dirk Patzke ist neben seinem neuen Bereich Augustdorf zum Teil auch vertretungsweise für den Ortsteil Pivitsheide zuständig.

In den letzten Monaten war er bereits häufig mit seinem Vorgänger unterwegs, um sein neues Revier kennenzulernen und sich einen Einblick von diesem zu verschaffen: "Wie auch schon Jörg Thelaner werde ich ein besonderes Augenmerk auf die Situation in der Siedlung Am Dören haben. Ansonsten ist es mir sehr wichtig im Dienst jederzeit für alle Augustdorfer Bürger ansprechbar zu sein."

Der Kontaktbeamte ist vielleicht schon dem ein oder anderen in Lippe bekannt, denn in den letzten Jahren war er gemeinsam mit seiner Partnerin "Biene" im ganzen Kreis im Einsatz: Die Kollegin auf vier Pfoten war bis vor kurzem Diensthündin der lippischen Polizei. Im Doppelpack mit "Biene" hat der Diensthundeführer zahlreiche Straftäter zur Strecke gebracht. Auch wenn sie nun ihren Ruhestand genießt, wird sie den Bezirksdienstbeamten noch ab und zu durch Augustdorf begleiten.

Bei der Polizei NRW ist Dirk Patzke bereits seit 1989. Seine ersten Dienstjahre versah er in Köln. Anschließend wechselte er zur Polizei nach Bielefeld und war dort unter anderem als Kradfahrer, auf der Leitstelle und als Tutor tätig. Es folgte eine lange Karriere mit tierischen Kollegen: Als Diensthundeführer hat er mehrere Diensthunde zum Beispiel im Bereich Rauschgift und Nachsuchen ausgebildet und geführt. In dieser Funktion leitete er kommissarisch auch rund ein Jahr die Bielefelder Hundestaffel. 2020 zog es Dirk Patzke dann schlussendlich nach Lippe - und weil man zuverlässige Partner nicht einfach im Stich lässt natürlich gemeinsam mit seiner "Biene".

Der verheiratete Polizeihauptkommissar ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen und gebürtiger "Pivitsheider", wo er auch weiterhin seine Wurzeln hat. Seine Freizeit verbringt Dirk Patzke am liebsten mit seinen Hunden und Reisen. Auch wenn sich sein beruflicher Aufgabenbereich nun verändert, wird er sein Wissen zur Ausbildung von Hunden auch gerne in Zukunft weitergeben und sich in diesem Bereich engagieren.

Da Dirk Patzke den direkten Kontakt und Austausch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern sucht, ist er viel im Ort unterwegs. Ansonsten ist der neue "Dorfsheriff" in seinem Büro in der Pivitsheider Straße 16 in Augustdorf oder telefonisch unter (05237) 36 29 991 zu erreichen. Wer die Polizei in dringenden Notfällen benötigt, wählt jedoch bitte immer die 110.

