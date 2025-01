Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Raubüberfällen fest: Untersuchungshaft angeordnet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0015

Bereits am Freitag (3. Januar 2025) kam es in der Westerbleichstraße in Dortmund zu einem Raubüberfall.

Der Tatverdächtige griff einen 19-Jährigen gegen 18.50 Uhr auf der Westerbleichstraße tätlich an. Er trat ihm gegen ein Bein, sodass der 19-Jährige zu Boden fiel. Er schlug weiter auf den Geschädigten ein und versuchte, ihm die Geldbörse aus der Kleidung zu rauben. Dabei zeigte er auch ein Messer.

Der 19-Jährige konnte flüchten, der Tatverdächtige warf noch eine Flasche Bier nach ihm. Beute machte er nicht. Der Dortmunder blieb unverletzt. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Am selben Tag kam es gegen 21.45 Uhr auf der Linienstraße zu einem weiteren Raubdelikt. Ein 34-jähriger Dortmunder war auf der Linienstraße in Richtung Süden unterwegs.

Im Bereich der Steinstraße wurde er von drei Personen angesprochen und umarmt. Sie liefen danach weiter in Richtung Hauptbahnhof. Der Dortmunder bemerkte den Diebstahl seiner Geldbörse aus der Kleidung und informierte per Handy die Polizei.

Als die Flüchtenden dies bemerkten, kehrten sie zurück und schlugen auf ihn ein. Nachdem sie einen dreistelligen Bargeldbetrag entnommen hatten, gaben sie die Geldbörse zurück.

Nach kurzer Fahndung nahmen mehrere Streifenwagenbesatzungen alle Tatverdächtigen (15, 17 und 18 Jahre alt) im Bereich des Arbeitsamtes und am Ausgang des Dietrich-Keuning-Parks (Uhlandstraße) fest. Zwei von ihnen sind ohne festen Wohnsitz.

Der 17-jährige Dortmunder steht zudem im Verdacht, an dem Überfall in der Westerbleichstraße beteiligt gewesen zu sein. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Alle Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell