POL-GI: + Versuchter Einbruch in Jugendwerkstatt + Bargeld aus Second-Hand-Laden gestohlen + Lkw verliert Bierkisten + Diesel abgezapft + Traktor flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht! +

Gießen: Versuchter Einbruch in Jugendwerkstatt

Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch (18.12.2024), 20:00 Uhr und Donnerstag (19.12.2024), 07:00 Uhr in die Jugendwerkstatt im "Alter Krofdorfer Weg" in Gießen einzusteigen. Hierzu beschädigten sie ein Fenster. Nach ersten Erkenntnissen blieben sie ohne Beute. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Gießen zu wenden (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Bargeld aus Second-Hand-Laden gestohlen

Ein Einbrecher verschaffte sich Zutritt zu einem Second-Hand-Bekleidungsgeschäft im Wiesecker Weg und drang dort gewaltsam in einen Büroraum ein. Dort öffnete er einen Tresor und ließ Bargeld mitgehen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag (17.12.2024), 18:30 Uhr bis Mittwoch (18.12.2024), 09:15 Uhr. Die Gießener Kripo bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 0641 7006-6555.

Langgöns - A485: Lkw verliert Bierkisten

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz kam die Polizeiautobahnstation Mittelhessen am Mittwochabend (18.12.2024) gegen 20:45 Uhr. Auf der A485 bei Langgöns verlor ein Lkw Teile seiner Ladung. Das mit 1.200 Kisten Bier beladene Fahrzeug war an der Anschlussstelle Langgöns in Fahrtrichtung Gießener Südkreuz unterwegs. In einer Kurve rutschten mehrere Bierkisten durch die Plane und verteilten sich über die Fahrbahn. Grund hierfür war nach ersten Erkenntnissen mangelhafte Ladungssicherung. Die Aufräumarbeiten dauerten bis 03:00 Uhr nachts an. Der Gesamtschaden wird auf 16.000 EUR geschätzt.

Linden: Diesel abgezapft

Im Zeitraum zwischen Dienstag (17.12.2024), 20:00 Uhr und Mittwoch (18.12.2024), 07:15 Uhr schlugen Dieseldiebe auf einer Baustelle in der Gemarkung Leihgestern im Bereich "Neuhof" zu. Hier brachen sie bei insgesamt drei Baustellenfahrzeugen den Tankdeckel auf und zapften insgesamt knapp 130 Liter Kraftstoff ab. Hinweise nimmt die Polizei in Gießen entgegen (Tel.: 0641 7006-3555).

Biebertal: Traktor flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht!

Am Montag (16.12.2024) befuhr ein 56-jähriger Biebertaler mit seinem grauen Seat Leon die Gießener Straße in Rodheim-Bieber aus Richtung Heuchelheim kommend in Fahrtrichtung Fellingshäuser Straße. In Höhe der Hausnummer 84 geriet ein entgegenkommender Traktor auf die Fahrspur des Seats, sodass es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge kam. Der Traktor setzte seine Fahrt fort. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Nord telefonisch unter 0641 7006-3755 zu melden.

