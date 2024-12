Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser + Terrassentür aufgebrochen + Bargeld und Schmuck erbeutet + Einbruchsversuch in Gesamtschule + Reifen zerstochen + Arbeitsgeräte gestohlen +

Gießen (ots)

Gießen: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Zwischen 07:20 Uhr und 20:00 Uhr beschädigten Einbrecher am Freitag (13.12.2024) ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Leihgesterner Weg. Die Täter stiegen durch dieses Fenster in die Wohnung ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben sie ohne Beute. Im Zeitraum von Freitag (13.12.2024), 12:50 Uhr bis Sonntag (15.12.2024), 15:20 Uhr kam es in einem benachbarten Mehrfamilienhaus zu einem weiteren Einbruch. Hier drangen die Unbekannten durch eine Terrassentür ein. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen und stahlen eine Kamera. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Gießen zu wenden (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Terrassentür aufgebrochen

In der Zeit von Mittwoch (11.12.2024), 10:00 Uhr bis Samstag (14.12.2024), 19:15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Hein-Heckroth-Straße in Gießen ein. Sie durchsuchten das Wohnhaus, gingen bei der Suche nach Beute nach jetzigem Stand jedoch leer aus. Hinweise zur Tat nimmt die Gießener Kripo unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Heuchelheim: Bargeld und Schmuck erbeutet

Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Veilchenhang" in Kinzenbach. Hierbei beschädigten die Täter ein Fenster. Sie durchwühlten mehrere Räume und ließen Bargeld, Schmuck und ein Thermomix-Küchengerät mitgehen. Die Gießener Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstag (14.12.2024), 12:00 Uhr und Sonntag (15.12.2024), 12:00 Uhr in Kinzenbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter 0641 7006-6555 zu melden.

Laubach: Einbruchsversuch in Gesamtschule

Gegen 00:20 Uhr versuchten Unbekannte am Montag (16.12.2024) eine Notausgangstür der Friedrich-Magnus-Gesamtschule in Laubach aufzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht die Tür zu öffnen. Sie blieben ohne Beute. Hinweisgeber können sich unter Tel.: 0641 7006-6555 mit der Kripo Gießen in Verbindung setzen.

Gießen: Reifen zerstochen

An einem grauen VW Golf Sportsvan zerstach ein Unbekannter in der Zeit zwischen Sonntag (15.12.2024), 20:30 Uhr und Montag (16.12.2024), 09:45 Uhr zwei Reifen. Das Fahrzeug parkte auf dem Hof eines Grundstücks im Ruhbanksweg in Rödgen. Hinweise nimmt die Polizei in Gießen entgegen (Tel.: 0641 7006-3755).

Linden: Arbeitsgeräte gestohlen

Auf dem Gelände der Anne-Frank-Schule in Linden brachen Diebe im Laufe des vergangenen Wochenendes ein Garagentor auf und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag (13.12.2024), 16:00 Uhr bis Montag (16.12.2024), 14:00 Uhr. Die Gießener Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 0641 7006-3555).

