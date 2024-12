Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Einbruch in Weihnachtsmarktstand - Zeugen gesucht! + Türschlösser beschädigt + Heckscheibe zerstört + Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen +

Gießen (ots)

Gießen: Einbruch in Weihnachtsmarktstand - Zeugen gesucht!

Auf dem Gießener Weihnachtsmarkt verschaffte sich am Samstagabend (14.12.2024) gegen 23:10 Uhr ein junger Mann gewaltsam Zutritt zu einem bereits geschlossenen Glühweinstand. Dort ließ er eine Flasche Kräuterlikör mitgehen. Die Tat ereignete sich auf dem Kreuzplatz. Das Alter des Mannes wird auf 20 - 25 Jahre geschätzt. Er hatte einen schwarzen Bart, trug eine weiße Winterjacke, eine schwarze Hose und eine schwarze Wollmütze. Am Kreuzplatz kam es von Samstag auf Sonntag (15.12.2024) zu zwei weiteren versuchten Einbrüchen in Weihnachtsmarktstände. Im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr und 10:00 Uhr versuchte ein Unbekannter in die Verkaufsbuden einzudringen, scheiterte dabei jedoch. Die Verkaufsstände wurden dabei beschädigt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die gesuchte Person geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Gießen zu wenden (Tel.: 0641 7006-3755).

Grünberg: Türschlösser beschädigt

In der Zeit zwischen Samstag (14.12.2024), 15:30 Uhr und Sonntag (15.12.2024), 12:45 Uhr beschädigten Unbekannte an verschiedenen Eingangstüren der Mehrzweckhalle Queckborn mehrere Türschlösser. Die Grünberger Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel.: 06401 91430.

Gießen: Heckscheibe zerstört

Im Riegelpfad in Gießen zerstörte ein Vandale die Heckscheibe eines schwarzen 1er BMW. Der Täter warf eine Glasflasche durch die Heckscheibe. Das Fahrzeug parkte von Donnerstag (12.12.2024), 14:10 Uhr bis Sonntag (15.12.2024), 14:55 Uhr in Höhe der Hausnummer 58. Zeugenhinweise nimmt die Gießener Polizei telefonisch unter 0641 7006-3555 entgegen.

Grünberg: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Am Freitagabend (13.12.2024) war ein 39-jähriger Mann aus Buseck gegen 21:30 Uhr mit seinem Opel Vivaro auf der K150 aus Richtung Queckborn kommend in Fahrtrichtung B49 unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im Graben zum Stehen. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 EUR. Da sich vor Ort beim Opel-Fahrer Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol ergaben, führten die Polizisten einen Atemalkoholvortest durch. Dieser erbrachte einen Wert von 1,75 Promille. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

