POL-GI: Werkzeuge aus Transporter geklaut

Linden: Werkzeuge aus Transporter geklaut

Im Zeitraum zwischen Dienstag (10.12.), 17 Uhr und gestern, 7 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem Transporter in Großen-Linden zu schaffen. Er brach das im Wiesenberger Ring geparkte Fahrzeug auf, indem er eine Scheibe am Heck des Peugeots zerstörte. So gelangte er an einen Trennschleifer der Marke "Stihl" im Inneren des weißen Boxers. Mit seiner Beute im Wert von etwa 1.500 Euro flüchtete der Dieb unbemerkt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

