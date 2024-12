POL-GI: +++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen +++

Gießen (ots) - Langgöns: An Supermarkttür gehebelt Gegen 1.25 Uhr heute Morgen machte sich ein Unbekannter an der Eingangstür des REWE-Marktes in der Straße Am Lindenbaum zu schaffen. Er hebelte an der Tür, dabei löste die Alarmanlage des Marktes aus. Der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete ...

mehr