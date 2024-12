Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Ohne Führerschein, Versicherung und unter Drogen unterwegs + In Einfamilienhaus eingestiegen + Frau bei Unfall verletzt

Gießen: Ohne Führerschein, Versicherung und unter Drogen unterwegs

Eine Streife der Polizeistation Gießen Süd stoppte heute früh einen Peugeot und bewies damit den "richtigen Riecher". Gegen 1 Uhr kam den Beamten bei der Kontrolle im Sandkauter Weg der Verdacht auf, dass der Fahrer des Autos unter Drogeneinfluss stehen könnte. Er räumte schließlich ein, kurz zuvor Crack konsumiert zu haben. Eine geringe Menge Crack fanden die Einsatzkräfte zudem im Auto auf. Ein Drogenspürhund der Polizei unterstützte bei der Durchsuchung des Fahrzeugs. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 50-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiter stellten die Beamten fest, dass das Auto nicht versichert war, zudem hingen am Auto Kennzeichen, die nicht zum angehaltenen Peugeot gehören. Seine Fahrt war beendet.

Der Mann musste mit zur Dienststelle. Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen. Das Crack, die Kennzeichen und die Schlüssel des Autos stellten die Beamten sicher. Auf den 50-Jährigen aus dem Landkreis Gießen kommt zudem ein Strafverfahren zu.

Reiskirchen: In Einfamilienhaus eingestiegen

Zwischen Donnerstag (5.12.) und gestern machte sich ein Einbrecher an einem Einfamilienhaus in der Endersstraße zu schaffen. Er brach eine Terrassentür auf und gelangte in das Haus. Dort durchsuchte er die Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit etwas Bargeld entkam er unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

B457/Gießen: Frau bei Unfall verletzt

Heute Mittag kam es zu einem Unfall, bei dem ein Golf in einen LKW krachte. Die Fahrerin, eine 22-jährige Gießenerin, war auf der Bundesstraße 457 zwischen Gießen und Fernwald unterwegs. In Höhe des Europaviertels fuhr sie gegen 12.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen LKW auf. Die Autofahrerin wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Verletzte aus dem VW, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten der Fahrbahn kam es bis etwa 14.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

