POL-GI: Widerstand geleistet + Vor Frau entblößt + Raub im Seltersweg + Altkleidercontainer brennen + Einbrüche

Gießen (ots)

Gießen: Widerstand geleistet

Zivil eingesetzte Beamte der Gießener Kontrollgruppe erkannten am 6.12. im Rahmen ihrer Streife in der Innenstadt zwei Personen, die nach einem Ladendiebstahl am Vortag in der Innenstadt zunächst geflohen waren. Im Bereich des Einkaufszentrums in der Neustadt unterzogen sie gegen 13.40 Uhr beide einer Kontrolle, um deren Identität festzustellen. Während einer der Männer, ein 28-Jähriger, kooperierte und widerstandslos kontrolliert werden konnte, wehrte sich sein Begleiter gegen die Maßnahme. Der 16-Jährige fing an, nach den Beamten zu schlagen, zu treten und zu spucken. Er verletzte zwei Polizisten leicht. Die Beamten brachten den Jugendlichen schließlich zu Boden und fesselten ihn. Fortlaufend wurden sie dabei verbal beleidigt. Der 28-Jährige wurde vor Ort entlassen. Den 16-Jährigen brachten die Beamten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen letztlich in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Beamten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzten.

Gießen: Vor Frau entblößt

Ein Unbekannter entblößte sich am Wochenende im Bereich eines Parkplatzes in der Ringallee 12 vor einer Frau. Der Mann zeigte seinen Penis und begann, vor der 22-Jährigen zu masturbieren. Kurze Zeit später entfernte er sich in Richtung der Eichgärtenallee. Der Vorfall ereignete sich am Samstag (7.12.) gegen 16.45 Uhr. Der flüchtige Mann war hellhäutig und etwa 170 cm groß. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarz-weißen Kapuzenpullover.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Raub im Seltersweg

Gegen 23.30 Uhr am Sonntag (8.12.) griffen mindestens zwei Männer einen 40-Jährigen von hinten an. Nach Schilderung des Opfers rissen sie ihn in Höhe des Seltersweg 1 zu Boden und erbeuteten eine am Körper getragene Geldbörse. Eine Beschreibung der Verdächtigen liegt nicht vor. Der 40-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Wer kann Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: Altkleidercontainer brennen

Drei Altkleidercontainer in der Straße An der Alten Bach brannten am Samstag (7.12.) gegen 21.30 Uhr. Die Feuerwehr löschte den Brand, die gespendete Kleidung wurde durch das Feuer zerstört. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Hintergründe sind unklar.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen/Hungen/Pohlheim/Heuchelheim: Einbrüche

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Stadt und Landkreis Gießen unterwegs. In der Hungener Schanzenstraße machte sich ein Unbekannter zwischen Donnerstag (5.12.) und Sonntag an einem Einfamilienhaus zu schaffen. Er hebelte eine Terrassentür auf und durchsuchte die Wohnräume nach Beute. Nach derzeitigem Stand nahm er jedoch nichts mit und flüchtete.

In Grüningen schlug ein Einbrecher zwischen 2.12. und gestern zu. Er schob einen Rollladen am Einfamilienhaus hoch, brach ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. Es ist unklar, ob er etwas mitnahm.

Schmuck erbeutete ein Krimineller am Freitag (6.12.) in Lützellinden. Beim Einbruch zwischen 17.30 Uhr und 21.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Franzen Garten gelang ihm der Einstieg ebenfalls über eine Terrassentür.

In Kinzenbach brach ein Dieb ein Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus im Gerberaweg zu gelangen. Was er erbeutete, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Er schlug zwischen Freitag (6.12.), 12 Uhr und Samstag, 9 Uhr zu.

Aus einer Wohnung in der Hungener Schloßgasse klaute ein Einbrecher zwischen 4.12. und 7.12. u.a. Kleidung. Es ist noch unklar, wie er in die Wohnung des Mehrfamilienhauses gelangte.

Zu allen Fällen suchen die Ermittler Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

