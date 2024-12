Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch + Kleinwagen flüchtet nach Unfall

Gießen (ots)

Wettenberg: Einbruch

Ein Einbrecher stieg über ein Kellerfenster in ein Haus in der Kattenbachstraße ein. Der Kriminelle brach zwischen 27.11. und gestern das Fenster des Hauses in Krofdorf auf und gelangte so in die Wohnräume. Er erbeutete einen Ehering und entkam unerkannt.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen/Wettenberg/K25: Kleinwagen flüchtet nach Unfall

Ein grauer oder silberfarbener Kleinwagen verursachte nach derzeitigen Erkenntnissen am Montag (25.11.) einen Unfall auf der Kreisstraße 25. Ein Audi-Fahrer fuhr gegen 19.55 Uhr von Wißmar in Richtung Gießen. Kurz nachdem er die Lahnbrücke passiert hatte, kam ihm seinen Angaben zufolge ein Kleinwagen in einer Kurve, teils auf seiner Spur, entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Fahrer den A 6 den Schilderungen nach in die Schutzplanke. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der unbekannte des Kleinwagens, bei dem es sich vermutlich um einen Opel Corsa handelte, fuhr einfach in Richtung Wißmar weiter, ohne sich um den Schaden von 6.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell