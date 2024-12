Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Geld gefordert und geflüchtet + Jogger als möglicher Zeuge gesucht + Einbrüche + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Geld gefordert und geflüchtet

Im Sandkauter Weg sprach ein Unbekannter am Samstag (30.11.) einen Fußgänger an. Der Mann forderte von dem 24-Jährigen die Herausgabe von Bargeld. Der 24-Jährige rannte daraufhin davon, zu einer Geldübergabe kam es nicht. Der Unbekannte verfolgte ihn über den Schiffenberger Weg bis zur Rathenaustraße, dann entfernte er sich.

Er wurde als schlank und ca. 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er ist etwa 170 bis 175 cm groß und hatte einen dunkleren Hautteint. Der Mann sprach deutsch mit starkem Akzent, hat grobporige Haut und schielte. Er war mit einer dunkelgrünen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall gegen 14.10 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zum unbekannten Tatverdächtigen geben? Wer hat den Verdächtigen bei der Verfolgung vom Sandkauter Weg in den Schiffenberger Weg bis hin zur Rathenaustraße beobachtet?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Jogger als möglicher Zeuge gesucht

Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagmorgen (1.12.) eine verdächtige Person im Bereich der Straße Am unteren Rain. Entsandte Streifen trafen jedoch keine Personen mehr vor Ort an. Es wurde jedoch bekannt, dass gegen 6.30 Uhr ein Jogger in dem Bereich unterwegs war, der als wichtiger Zeuge infrage kommt. Zur Klärung des Sachverhalts suchen die Ermittler den unbekannten Jogger mit sportlicher Figur, der sportlich gekleidet und etwa 185 cm groß sein soll. Sie bitten ihn, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Langgöns: Wohnungseinbruch

Ein Fenster im Erdgeschoss brach ein Unbekannter zwischen Samstag (30.11.), 11 Uhr und gestern, 10 Uhr im Fasanenweg auf. So gelangte er in das Haus, im Inneren brach er in der Folge eine weitere Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses auf. Der Einbrecher flüchtete unbemerkt mit erbeutetem Schmuck.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Bäckerei

In der Lilienthalstraße brach ein Unbekannter eine Glasschiebetür einer Bäckerei auf. Bei dem Einbruch erbeutete er eine geringe Menge Wechselgeld. Der Unbekannte flüchtete unbemerkt, er schlug zwischen gestern, 17 Uhr und heute früh, 3.52 Uhr zu.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Unfallfluchten:

Pohlheim:

In Grüningen kam es am Sonntag (1.12.) zu einer Unfallflucht, bei der ein schwarzer Golf beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher fuhr mit einem Auto, an dem FB-Kennzeichen mit der Zahl 2017 angebracht waren, gegen den in der Taunusstraße 64 geparkten Golf. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug mit dem Kennzeichen FB-?? 2017 machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

A485/AS Lollar:

Absperrungen im Baustellenbereich beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Samstagabend (30.11.) auf der Autobahn 485. Der Unbekannte fuhr in Fahrtrichtung Reiskirchen, als er in Höhe der Anschlussstelle Lollar in die Absperrung krachte. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Unfallfluchtermittler davon aus, dass sich der Unfall gegen 22.55 Uhr ereignete. Den aktuellen Ermittlungen zufolge handelt es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen Renault Talisman neueren Baujahrs.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu einem Renault Talisman neueren Baujahrs mit frischem Unfallschaden geben?

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiautobahnstation Butzbach unter der Telefonnummer 06033 / 7043-5010.

Grünberg:

In der Alsfelder Straße streifte am Freitag (29.11.) ein gelbes Auto einen weißen Opel. Statt sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. An dem Fahrzeug sollen sich Stuttgarter Kennzeichen (S-) mit den Zahlen 793 befunden haben. Der Unfall ereignete sich gegen 14.50 Uhr in Höhe der Marktgasse.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug mit S-Kennzeichen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell