Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Reizgas an Schule versprüht + In Wohnungen eingestiegen

Gießen (ots)

Gießen: Reizgas an Schule versprüht

Am Donnerstag (28.11.) wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Unbekannter gegen 11.45 Uhr offenbar Reizgas auf einer Toilette einer Schule in der Dammstraße versprüht hatte. Zwei Schüler, 10 und 11 Jahre alt, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Toilette befanden, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Schulsanitätsdienst versorgt und konnten an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Bislang ist nicht bekannt, wer das Reizgas versprühte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: In Wohnungen eingestiegen

Über einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße gelangte ein Einbrecher an die Balkontür zur Wohnung. Diese brach er auf und gelangte so in die Wohnräume. Im Verlauf drang er in eine weitere Wohnung des Hauses ein. Der Kriminelle erbeutete eine Armbanduhr und flüchtete unbemerkt. Der Einbrecher schlug gestern zwischen 17.30 Uhr und 18.40 Uhr zu.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

