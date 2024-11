Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mit Messer verletzt + Wohnung durchwühlt + Kupfer gestohlen + Unfallzeugin gesucht

Gießen (ots)

Gießen: Mit Messer verletzt

Gestern kam es zu einem Vorfall in der Steinstraße, bei dem ein 29-Jähriger verletzt wurde. Der Mann zog sich gegen 19.30 Uhr Zigaretten aus einem Automaten in Höhe der Hausnummer 21. Von hinten trat dabei ein Unbekannter an ihn heran und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mann kam der Forderung nicht nach und erlitt bei der folgenden Rangelei Verletzungen im Hüftbereich, die nach derzeitigen Erkenntnissen durch das Messer verursacht wurden. Der Angreifer rannte schließlich ohne Beute in Richtung des Einkaufszentrums davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen verliefen erfolglos. Der Rettungsdienst brachte das Opfer zur Abklärung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Flüchtige wurde als etwa 20 Jahre alt und mit dunklerem Hautteint beschrieben. Er war etwa 185 cm groß, sprach deutsch mit Akzent und trug komplett schwarze Kleidung, schwarze Turnschuhe von Nike sowie eine schwarze Kappe. Über Mund und Nase hatte er ein Tuch gezogen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben? Wer hat ihn vor der Tat oder auf der Flucht beobachtet?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Wohnung durchwühlt

Einbrecher durchwühlten zwischen 14.11. und gestern eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schottstraße, unweit der Sudetenlandstraße. Sie hatten den Schließzylinder der Wohnungstür entfernt, um in die Räume einzudringen. Zudem entfernten sie ein Fenster aus dessen Rahmen und ließen es auf dem Zimmerboden liegen. Ob sie etwas mitnahmen, ist bislang unklar.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: Kupfer gestohlen

Vom Gelände einer Firma in Langsdorf klauten Unbekannte von gestern auf heute mehrere Trommeln Kupferkabel. Die Kriminellen fuhren vermutlich mit einem Fahrzeug auf das Gelände in der Blumenstraße. Dazu brachen sie ein Einfahrtstor auf. Auf dem Gelände machten sie sich an zwei Containern zu schaffen und brachen diese auf. Mit dem Kupfer fuhren sie davon. Der Diebstahl wurde heute Nacht gegen 0.25 Uhr bemerkt, die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe kurz zuvor zuschlugen.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Fahrzeuge oder Personen in der Nähe aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Hungen: Unfallzeugin gesucht

Am Dienstag (12.11.) zwischen 8.10 Uhr und 8.25 Uhr kam es in der Lindenallee (Höhe Obertorstraße) zu einer Unfallflucht, bei der eine Schilderstange beschädigt wurde. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin gab gegenüber der Stadt Hungen einen Hinweis auf einen LKW als möglichen Verursacher. Die Polizei bittet Unfallzeugen, insbesondere die namentlich unbekannte Zeugin, sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell