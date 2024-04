POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2024

Polizeipräsidium Heilbronn

12.04.2024

Schweigern/Tauberbischofsheim: Nach räuberischem Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Haft

Am Samstag, den 6. April 2024, nahmen Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim in Schweigern einen 38-Jährigen fest. Der Mann steht im Verdacht gegen 21 Uhr Waren im Wert von mehreren hundert Euro mit einem Einkaufswagen von einem Discounter im Simonswolder Weg entwendet zu haben. Der Ladendetektiv folgte dem Tatverdächtigen und konnte ihn in einer Seitenstraße zum Anhalten veranlassen. Daraufhin soll der Festgenommene den Detektiv körperlich angegangen sein. Im Anschluss konnte der 38-Jährige zurück in den Verkaufsraum gebracht werden. Beim Eintreffen der Streife zeigte sich der stark alkoholisierte Mann unkooperativ und aggressiv. Da er keine Ausweispapiere mit sich führte und jegliche Angaben zu seiner Person verweigerte, wurde er zur Personalienfeststellung zum Polizeirevier Tauberbischofsheim verbracht. Hier war er weiterhin unkooperativ und leistete gegen die Folgemaßnahmen Widerstand. Polizeibeamte wurden hierdurch nicht verletzt. Nachdem die Identität des Festgenommenen eindeutig geklärt werden konnte, stellte sich heraus, dass er wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits verurteilt wurde und diesbezüglich eine Bewährung bestand. Daher wurde durch die Staatsanwaltschaft Mosbach ein Haftantrag beantragt und der Tatverdächtige am 7. April 2024 einem Haftrichter beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 38-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

