POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Wertheim wurde am Dienstag oder Mittwoch ein VW von einem Unbekannten beschädigt. Der Passat wurde am Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Vaitsgasse abgestellt. Als der Besitzer am nächsten Tag gegen 17 Uhr wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Vermutlich war ein anderer Autofahrer beim Rangieren mit dem VW kollidiert, fuhr dann aber weiter ohne den Schaden zu melden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Lauda-Königshofen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer musste nach einem Unfall am Donnerstagvormittag in Lauda-Königshofen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 54-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr auf der Becksteiner Straße. An der Kreuzung mit der Philipp-Adam-Ulrich-Straße kreuzte eine 66-Jährige in ihrem Opel die Becksteiner Straße vermutlich ohne dabei auf den bevorrechtigten Motorradfahrer zu achten. Dieser musste eine Vollbremsung einlegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Der Mann zog sich durch den Sturz Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu.

