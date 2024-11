Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: In Postfiliale eingebrochen + An Balkontür gehebelt + Schlägerei am Marktplatz + 16-Jährigen geschlagen und getreten + Grabkreuz gestohlen

Gießen (ots)

Reiskirchen: In Postfiliale eingebrochen

Die Kundenzugangstür einer Postfiliale in der Carl-Benz-Straße brach ein Unbekannter zwischen Samstag (23.11.), 13 Uhr und Montagmorgen, 8.20 Uhr auf. So verschaffte sich der Einbrecher Zugang zur Filiale, aus der er einen Würfeltresor erbeute. Der aufgebrochene Tresor wurde im Außenbereich unweit der Filiale aufgefunden und sichergestellt. Der Einbrecher erbeutete neben etwas Bargeld auch Rubbellose. Der hinterlassene Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: An Balkontür gehebelt

Ein Krimineller kletterte auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses im Kropbacher Weg (nahe des Westbads) und versuchte, in die dortige Wohnung einzudringen. Die Balkontür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Tat ereignete sich zwischen gestern, 9.30 Uhr und heute Morgen, 10.30 Uhr.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Schlägerei am Marktplatz

In Höhe der Bushaltestelle kam es gestern Mittag zu einem Streit am Marktplatz. Ein 30-Jähriger geriet mit einem 53-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Im Verlauf schlug der jüngere den älteren Beteiligten mit der Hand ins Gesicht und gegen den Oberkörper. Der 53-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord bemerkte den Vorfall im Rahmen der Streife und trennte die Kontrahenten. Sie verwiesen den Angreifer des Platzes und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Noch während der Maßnahme beleidigte der 30-Jährige eine unbeteiligte Frau verbal, was ihm eine weitere Strafanzeige einbrachte.

Zeugend des Vorfalls, der sich gegen 12.25 Uhr ereignete, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: 16-Jährigen geschlagen und getreten

Ein bislang unbekannter Mann griff nach derzeitigen Erkenntnissen gestern unvermittelt einen 16-Jährigen in der Dammstraße an. Gegen 23.05 Uhr zerrte der Unbekannte den Jugendlichen von seinem Fahrrad. Unmittelbar danach schlug er ihm ins Gesicht, zudem trat der Angreifer auf sein Opfer ein. Aufmerksame Zeugen schrien den Täter an, der stoppte seinen Angriff und rannte in Richtung der Walltorstraße davon. Er wurde als unter 20 Jahre alt beschrieben und soll etwa 170 cm groß sein. Er soll einen leichten Bart und dunkle Haare haben und trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise auf die Identität des Flüchtigen geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Grabkreuz gestohlen

Ein Grabkreuz aus Bronze klaute ein skrupelloser Dieb vom Friedhof Großen-Linden. Der Unbekannte brach das Kreuz im Zeitraum zwischen Mittwoch (20.11.), 16 Uhr und Sonntag, 11.30 Uhr an einem Grab ab und entkam damit unbemerkt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell