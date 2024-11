Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Peugeot rast davon - Zeugen gesucht + Vollsperrung nach Unfall mit Verletzten + Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Gießen (ots)

Lich: Peugeot rast davon - Zeugen gesucht

Einer Zivilstreife der Polizeistation Gießen Süd fiel gestern Abend gegen 20.30 Uhr ein Pkw in der Kantstraße auf. Die Beamten setzten sich hinter das Fahrzeug und gaben Anhaltesignale. Statt diesen nachzukommen, trat der Fahrer des Autos aufs Gas und raste davon. Die Zivilstreife verfolgte das Fahrzeug und forderte Verstärkung an. Das Auto raste in Richtung der Bundesstraße 457. Dort ging es in Richtung Fernwald und dann auf die A 5. Im Bereich der Autobahnauffahrt raste der Flüchtige über den Gegenverkehr und über eine rote Ampel. Er fuhr auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auf. Aufgrund der waghalsigen Fahrweise, der Wetterbedingungen und der Geschwindigkeit von über 200 km/h brach die Streife die Verfolgung des schwarzen Peugeot 2008 schließlich ab. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Bislang ist unklar, warum der unbekannte Fahrer davonraste.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Verfolgung mitbekommen? Wer wurde durch die Fahrweise des Flüchtigen gefährdet? Wer kann Hinweise zum unbekannten Fahrer, dem Fluchtfahrzeug und dessen Verbleib geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Fernwald/A5: Vollsperrung nach Unfall mit Verletzten

Vier verletzte Personen, drei beschädigte Fahrzeuge sowie etwa 45.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern Abend auf der Autobahn 5. Gegen 22.15 Uhr fuhr der Fahrer eines Renault Master in Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Reiskirchen und Fernwald fuhr ihm auf dem rechten Fahrstreifen ein dahinterfahrender Jeep Cherokee auf. Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und blieben schließlich in einem Grünstreifen rechts der Fahrbahn liegen. Der Kleintransporter kippte dabei auf die Seite. Ein Mercedes Sprinter überfuhr Trümmerteile und wurde ebenfalls beschädigt. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Der 30-jährige Fahrer des Kleintransporters und seine 32-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide wohnen in Rumänien. Der Fahrer des Jeeps, ein 63-Jähriger aus Dänemark, erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Seine 32-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Dänemark, wurde leicht verletzt. Die Autobahn musste in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn und flog den 63-Jährigen nach Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus. Die anderen Verletzten wurden per Rettungswagen ebenfalls in Krankenhäuser eingeliefert. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Vollsperrung wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gegen Mitternacht aufgehoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Telefonnummer 06033/7043-5010 zu melden.

Gießen/Grünberg/Lich: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Einfamilienhäuser in Lützellinden und Lich sowie ein Mehrfamilienhaus in Grünberg waren das Ziel von Einbrechern. In der Straße Am Steckelchen in Lützellinden kam es zu gleich zwei Einbrüchen, zwischen 11.11. und 21.11. erbeutete ein Unbekannter Schmuck und Bargeld. In ein Mehrfamilienhaus im Licher Kreuzweg drang ebenfalls ein Unbekannter ein, hierzu brach er zunächst ein Fenster auf. Dazu war er auf eine Leiter gestiegen, um an das Fenster zu gelangen. Der Einbruch wurde gestern gegen 20.15 Uhr bemerkt. Zwischen 18.26 Uhr und 18.41 Uhr schlug ein Einbrecher gestern in Queckborn zu. Er erbeutete Bargeld aus einem Einfamilienhaus in der Kleegasse.

Zu allen Einbrüchen sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Diese werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell