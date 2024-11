Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 13-Jähriger stiehlt Roller-Komplizen entkommen+Dieb nach Festnahme in U-Haft

Gießen: 13-jähriger Rollerdieb festgenommen - Komplizen entkommen

Die Polizei nahm nach einem Rollerdiebstahl in der Werrastraße einen 13-Jährigen aus dem Landkreis Gießen fest. Seine beiden Komplizen sind noch flüchtig.

Am Montag (18. November) gegen 20.50 Uhr machten sich mindestens drei Jugendliche an einem Roller zu schaffen. Anwohner hörten verdächtige Geräusche und sprachen die auffälligen Jugendlichen an. Daraufhin gab das Trio in Richtung Sudetenlandstraße /Schwarzlachweg Gas. Zeugen rannten den Jugendlichen hinterher und ergriffen einen 13-Jährigen. Ein anderer Junge konnte sich von einem Zeugen losreißen und schlug ihm ins Gesicht und lief in Richtung Ringallee weiter. Der Junge räumte ein, den Roller in der Marburger Straße gestohlen zu haben, Zusammen mit seinem Bekannten schoben sie das Diebesgut in die Werrastraße. Dort wollten sie das Fahrzeug kurzschließen. Das Kind wurde später von seinem Vater nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen abgeholt.

Das gestohlene Fahrzeug konnte dem rechtmäßigen Eigentümer wieder übergeben werden.

Wer hat am Montagabend in der Marburger Straße und Werrastraße etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind die Kinder/Jugendlichen ebenfalls aufgefallen? Wohin sind die beiden Komplizen des 13-Jährigen gelaufen?

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Mutmaßlichen Dieb festgenommen-U-Haft

Nach einem räuberischen Diebstahl konnte die Polizei einen 43-jährigen Mann festnehmen. Der armenische Staatsangehörige steckte am Montag (18. November) gegen 23.15 Uhr alkoholische Getränke in seine mitgeführte Tasche ein und flüchtete aus dem Gebäude. Um den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern, sprach ihn ein 65-jährige Kunde an. Der 43-Jährige hielt dem Kunden daraufhin eine Spritze bedrohlich hin, so dass er weiter flüchten konnte und in Richtung Stadtmitte davonlief. Im Zuge von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizisten den wohnsitzlosen Mann fest. Zudem stellten die Beamten auf dem Fluchtweg des Diebes eine Tüte mit dem Diebesgut sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl erließ, kam der 43-Jährige in eine hessische Justizvollzugsanstalt.

