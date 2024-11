Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mutmaßliche Spendenbetrüger festgenommen+51-Jährige ruft verfassungsfeindliche Parole+Bwohnerin wird durch Einbrecher geweckt

Gießen (ots)

Gießen: Spendenbetrüger festgenommen

Die Polizei konnte am Montagnachmittag drei mutmaßliche Spendenbetrüger festnehmen. Gegen 15.45 Uhr fiel zivilen Polizisten auf einem Parkplatz in der Bänningerstraße ein 5er BMW auf. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die drei dazugehörigen Insassen, darunter eine Jugendliche, sprachen mehrere Passanten an und forderten sie offenbar zu einer Unterschrift und einer Spende auf. Anschließend stiegen sie in den BMW und fuhren zum Parkplatz des Rewe-Marktes in der Ferniestraße. Auch dort sprachen sie weitere Passanten an, von denen einer Geld aushändigte. Anschließend ging das Trio in den Supermarkt und versuchte dort bei Kunden weitere Spenden zu generieren. Dabei täuschten es vor, taub zu sein. Nachdem das Trio das Geschäft wieder verließ, wurde dieses von den Zivilbeamten kontrolliert. Die Polizisten stellten bei den Männern im Alter von 23 und 26 Jahren und bei der 16-jährigen Jugendlichen insgesamt drei Klemmbretter sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten sie wieder.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des Betruges.

Wo ist das Trio noch aufgefallen? Wer hat beim Rewe oder beim Baumarkt etwas gespendet?

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: 51-Jährige ruft verfassungsfeindliche Parole

Als eine 51-Jährige aus Gießen eine Bäckerei in der Walltorstraße verließ, soll diese mehrfach eine verfassungsfeindliche Parole gerufen haben. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag (19. November) gegen 09.10 Uhr. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Bewohnerin wird durch Einbrecher geweckt

Bei einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses im Hölderlinweg weckten die Einbrecher eine 53-Jährige Bewohnerin. Am Freitag, kurz vor Mitternacht, machten sich die Diebe an dem Fenster der Wohnung zu schaffen. Dabei beschädigten sie die Scheibe, welche daraufhin rausfiel. Während die Bewohnerin durch den Lärm aufwachte, wurden die Einbrecher verschreckt und liefen davon. Wem ist zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell