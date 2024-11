Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Über Balkon eingestiegen

Gießen (ots)

Gießen: Über Balkon eingestiegen

Über eine Balkonbrüstung kletterte ein Unbekannter auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Bleichstraße. Am Donnerstag (14.11.) brach der Kriminelle zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr die Balkontür auf und gelangte in die Wohnung im Hochparterre. Dort erbeutete er u.a. Bargeld und Schmuck. Er entkam unbemerkt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell