Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: An Schule gezündelt + A-Klasse gesucht + Unfallflucht

Gießen (ots)

Heuchelheim: An Schule gezündelt

Auf dem Schulhof einer Grundschule in der Bahnstraße beschädigte ein Unbekannter ein Carport und einen Fahrradständer. Zwischen gestern, 16 Uhr und heute Morgen, 7.45 Uhr riss der Unbekannte einen Fahrradständer aus der Bodenverankerung. Am Carport, unter dem der Ständer steht, zündelte der Kriminelle an Holzpfosten, es entstand ein geringer Schaden, aber kein Brand.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: A-Klasse gesucht

Am Dienstag (12.11.) kam es gegen 7.55 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Licher Straße. Ein blauer BMW fuhr dabei stadtauswärts. Hinter ihm fuhr eine schwarze A-Klasse. Etwa in Höhe Wolfstraße musste der BMW-Fahrer abbremsen, der dahinterfahrende Mercedes fuhr ihm auf. Statt sich um den Unfall zu kümmern, legte die Unbekannte am Steuer des Mercedes den Rückwärtsgang ein und fuhr über die Wolfstraße einfach davon. An der A-Klasse waren die Kennzeichen GI-Y angebracht, die Zahlen dahinter sind bisher unbekannt. Die Fahrerin des flüchtigen Mercedes soll etwa 40-45 Jahre alt sein. Sie hatte braune Haare, die etwas länger als schulterlang waren.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zur an der Front beschädigten A-Klasse geben? Wer kann Hinweise zur Fahrerin des Mercedes geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Unfallflucht

In der Amthausstraße beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi. Der Q 5 stand am Dienstag (12.11.) zwischen 14 Uhr und 17 Uhr am Eck der Wiesenstraße. Der Unbekannte stieß gegen die Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall mitbekommen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell