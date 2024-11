Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mit Messer gedroht - Polizei sucht Geschädigte + Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Mit Messer gedroht - Polizei sucht Geschädigte

Am Sonntag (3.11.) beleidigte ein Mann Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Ludwigstraße. Der 48-Jährige entfernte sich schließlich, nachdem ihm Polizeibeamte einen Platzverweis ausgesprochen hatten. Kurz darauf, gegen 2.30 Uhr, sprachen mehrere Passanten die noch anwesenden Einsatzkräfte an und berichteten, dass ein Mann ihnen mit einem Messer gedroht habe. Es handelte sich um denselben Mann. Der Vorfall fand auf dem Gehweg in Höhe der "Zwibbel" statt. Die Beamten nahmen den türkischen Staatsangehörigen fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Bei ihm stellten sie ein kleineres Messer sicher. Zwischenzeitlich hatten sich jedoch alle Zeugen entfernt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen und Geschädigten der Bedrohung. Sie bittet insbesondere die Passanten, die die Einsatzkräfte ansprachen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen/B49/A5: Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs

Experten des Regionalen Verkehrsdienstes (RVD) Gießen nahmen am 6.11. in einer gemeinsamen Kontrollaktion den gewerblichen Güterverkehr unter die Lupe. Verstärkt wurden sie dabei von Kollegen des RVD Wetterau sowie Mitarbeitern des Serviceteams Gefahrgut Gießen, dem Veterinäramt Gießen sowie Lebensmittelkontrolleuren des Landkreises Gießen. Bei den Kotrollen am Zufahrtsbereich zur A 5, im Bereich des dortigen Pendlerparkplatzes, stoppten die Experten insgesamt 51 Fahrzeuge, bei denen es sich ausschließlich um LKW und Transporter handelte. 15 Fahrzeuge wurden beanstandet, allerdings stellten die Kontrollierenden lediglich Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich fest, Strafverfahren mussten sie nicht einleiten. Ein gestoppter Autotransporter war um 1,3 t überladen. Hier wurde eine Verfallverfahren mit einer Summe von 1500 Euro angeregt, dessen Ausgang noch offen ist. Ein Fahrzeugführer hatte keine Berufskraftfahrerqualifikation. Zwei Tage zuvor war er bereits von der Autobahnpolizei wegen desselben Verstoßes veranzeigt worden. Dennoch saß er wieder am Steuer und führte gewerbliche Transporte durch. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Erfreulicherweise waren alle 11 überprüften Lebensmitteltransporte vorschriftsmäßig unterwegs und wurden nicht beanstandet. Auch die große Mehrheit der überprüften Paketzustellen hielt sich an die Vorschriften und musste nicht beanstandet werden. Weitere Kontrollen sind bereits geplant.

Gießen: Unfallflucht

Im Asterweg verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einem geparkten Skoda. Der weiße Karoq parkte am Samstag (9.11.) zwischen 11 Uhr und 13.35 Uhr in Höhe der Hausnummer 76. Der Unbekannte fuhr gegen die Fahrerseite des Skodas und verursachte einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Statt sich um diesen zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Verursacher geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Schwarzes Auto gesucht

Zwischen 13.50 Uhr und 14.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Golf auf dem Parkplatz von "Westoria" in der Gottlieb-Daimler-Straße. Der Unfall ereignete sich am Freitag (8.11.). Nach derzeitigem Ermittlungsstand verursachte ein schwarzes Fahrzeug den Schaden am silberfarbenen VW, vermutlich beim Parkvorgang. Der Verursacher fuhr im Anschluss einfach davon, statt seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell