Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: In Handyladen eingestiegen + Erneute Diebstähle aus Autos - Polizei gibt Tipps

Gießen (ots)

Linden: In Handyladen eingestiegen

Heute Morgen gegen 3.45 Uhr brachen mindestens zwei Kriminelle in den Telekom Shop in Großen-Linden ein. Sie zerstörten das Glas einer Eingangstür und gelangten in den Verkaufsraum. Dort brachen sie weitere Türen auf. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Austellungsgeräte und flüchteten im Anschluss.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität der Einbrecher geben? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Robert-Bosch-Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Stadt und Landkreis Gießen: Erneute Diebstähle aus Autos - Polizei gibt Tipps

Mehrere Diebstähle aus geparkten Autos beschäftigen derzeit die Polizei in Gießen. Innerhalb der letzten Tage machten Diebe unter anderem in Biebertal, Gießen und Linden Beute. Betroffen in diesem Zeitraum ist eine niedrige, zweistellige Anzahl an Fahrzeugen. Einige, aber nicht alle Fahrzeuge wurden aufgebrochen, meist wird eine Scheibe eingeschlagen. In manchen Fällen geht die Polizei davon aus, dass Täter gezielt Ausschau nach unverschlossenen Autos halten. Dies passiert nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Land. Auch nutzten Kriminelle in der Vergangenheit günstige Gelegenheiten, z.B. das Einladen von Einkäufen auf Supermarktparkplätzen. Bereits eine geringe Beute reicht so manchem Dieb, um sich an einem Auto zu schaffen zu machen. Regelmäßig wird "nur" etwas Münzgeld oder eine Sonnenbrille oder Werkzeug erbeutet. Der entstandene Schaden, abgesehen vom organisatorischen Aufwand wie z.B. Werkstattterminen etc., übersteigt oftmals den Wert der Beute.

Um es Dieben schwer zu machen und möglichst keine Anreize zu schaffen, gilt der Grundsatz: Das Auto ist kein Safe! Die Ermittler appellieren, Autos immer, auch bei kurzer Abwesenheit, abzuschließen und dies anschließend nochmals an den Türen zu überprüfen. Zudem ist auch ein ordnungsgemäß verschlossenes Auto kein Safe - lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug, weder offen in den Ablagen oder auf den Sitzen, noch im Handschuhfach oder im Kofferraum.

Weitere Tipps und Beratung, auch zum Thema Einbruchschutz, bieten die kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater an. Ihren zuständigen Ansprechpartner finden Interessierte auf der Internetseite https://ppmh.polizei.hessen.de/ueber-uns/ansprechpersonen/polizeiliche-beratungsstellen/.

Pierre Gath, Pressesprecher

