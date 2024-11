Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Angriff mit Messer - U-Haft + Einbruch in Spielhalle + Vor Zivilstreife masturbiert + Kleinkind fällt aus Auto + Unfallflucht

Gießen (ots)

Gießen: Angriff mit Messer - U-Haft

Am Samstag (16.11.) kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Verlauf verletzte ein Mann seinen Kontrahenten gegen 10.40 Uhr mit einem Messer. Das 41-jährige Opfer erlitt dabei schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen am Kopf. Der Angreifer flüchtete nach der Tat vom Tatort, einer Bushaltestelle in der Rodheimer Straße (in Höhe der Schützenstraße). Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Polizeistation Gießen Süd, die im Rahmen der Innstadtoffensive "Sicheres Gießen" eingesetzt waren, trafen den Tatverdächtigen gegen 15.40 Uhr am Kirchenplatz an und nahmen ihn fest. Er ist, ebenso wie sein Opfer, der Drogenszene zuzurechnen. Das Motiv des Angriffs ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Der afghanische Staatsangehörige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 25-Jährigen. Die Beamten lieferten ihn daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittler suchen Zeugen der Tat: Wer hat den Angriff an der Bushaltestelle beobachtet? Wer kann Angaben zu den Hintergründen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Einbruch in Spielhalle

Eine Spielhalle in Leihgestern war am Samstag (16.11.) das Ziel von Einbrechern. Gegen 4.10 Uhr drangen sie in die Räume der Spielhalle in der Konrad-Adenauer-Straße ein. Gegen kurz vor 5 flohen die Kriminellen, nachdem sie sich im Inneren an mehreren Spielautomaten zu schaffen gemacht hatten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von mehreren Personen aus, die an dem Einbruch beteiligt waren.

Die Ermittler bitten um Unterstützung: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Konrad-Adenauer-Straße aufgefallen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg: Vor Zivilstreife masturbiert

Eine Zivilstreife der Gießener Kriminalpolizei befand sich im Rahmer der Streifenfahrt am Sonntagabend am Launsbacher See. Gegen 22.30 Uhr wendeten die Beamten ihr Fahrzeug im Bereich des Parkplatzes. Kurz zuvor sahen sie einen Mann, der sein Fahrzeug dort parkte. Als sie den Parkplatz verließen, sahen sie den Fahrer des Autos plötzlich völlig nackt aus einem Gebüsch kommen. Er stellte sich neben sein Fahrzeug, blickte zur Streife und begann, zu masturbieren. Die Polizistin und der Polizist gaben sich nun zu erkennen, was ein abruptes Ende der Handlungen des Mannes zur Folge hatte. Die Beamten leiteten eine Strafanzeige gegen den 61-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein. Zudem sprachen sie ihm einen Platzverweis aus.

Gießen: Kleinkind fällt aus Auto

Glück im Unglück hatte ein knapp zweijähriger Junge bei einem Unfall am Samstag (16.11.) in der Innenstadt. Der Fahrer eines VWs fuhr gegen 15.30 Uhr die Nordanlage in Richtung der Kreuzung Rodheimer Straße / Neustadt entlang. In seinem Fahrzeug saß ein Kleinkind. An der Kreuzung bog der 70-jährige Autofahrer nach links in die Neustadt ab. Plötzlich öffnete sich die Beifahrertür, das Kleinkind fiel beim Abbiegen aus dem Fahrzeug. Nach aktuellem Ermittlungsstand erlitt der Junge dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Abklärung in ein Krankenhaus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Kind nicht vorschriftsgemäß gesichert auf dem Beifahrersitz saß. Wie es aus dem Auto fallen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen den Fahrer aus Gießen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Linden: Unfallflucht

Am Samstag (16.11.) kam es auf dem Parkplatz von LIDL zu einer Unfallflucht. Zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße einen geparkten BMW. Der Verursacher fuhr gegen das Heck des schwarzen X 1 und anschließend einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verursachte ein rotes Fahrzeug den Unfall. Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum flüchtigen, roten Fahrzeug geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell