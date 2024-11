POL-GI: Die 14-jährige N. aus Marburg ist wieder zurück

Gießen (ots) - Heuchelheim: An Schule gezündelt Auf dem Schulhof einer Grundschule in der Bahnstraße beschädigte ein Unbekannter ein Carport und einen Fahrradständer. Zwischen gestern, 16 Uhr und heute Morgen, 7.45 Uhr riss der Unbekannte einen Fahrradständer aus der Bodenverankerung. Am Carport, unter dem der Ständer steht, zündelte der Kriminelle an Holzpfosten, es entstand ein geringer Schaden, aber kein Brand. ...

