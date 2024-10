Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - 3 Verletzte nach Vorfahrtverletzung

Lippe (ots)

(LW) 3 Verletzte waren die Folge einer Vorfahrtverletzung an der Kreuzung B66 / Oelentrup / Farmbecker Straße am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr. Zu der Kollision kam es, als ein 19-jähriger aus Lemgo mit seinem VW von der Straße Oelentrup kommend, die B 66 in Richtung Farmbecker Straße überqueren wollte und dabei einen in Richtung Barntrup fahrenden Opel übersah. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden sowohl der 19-jährige, als auch der 48-jährige, aus Aerzen stammende Fahrer des Opel und dessen 49-jährige Beifahrerin verletzt. Alle Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen dem Klinikum in Detmold zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

