Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Alverdissen Junger Mann bei Verkehrsunfall getötet

Lippe (ots)

(AL) In der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 01.10 Uhr kam es auf der Hummerbrucher Straße, zwischen Hummerbruch und Alverdissen zu einem schweren Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Ein 18-jähriger Mann aus Dörentrup befuhr mit seinem Ford Fiesta die Hummerbrucher Straße aus Richtung Bösingfeld kommend in Richtung Alverdissen. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Caddy. Für den 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Fahrerin des VW Caddy, eine 46-jährige Barntruperin und ihr 20-jähriger Sohn, der sich als Beifahrer mit im Fahrzeug befand, wurden schwer verletzt und in nahegelegene Kliniken eingeliefert. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Dortmund wurde zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme, insbesondere zur Sicherung der Unfallspuren angefordert. Die beiden beteiligten Pkw wurden beschlagnahmt. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle im Anschluss gesäubert. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe, die durch den einsetzenden Regen ins Erdreich gespült wurden, wurde das zuständige Umweltamt in Kenntnis gesetzt und erschien an der Unfallstelle. Die Ausbaggerung des belasteten Erdreichs wurde angeordnet.

