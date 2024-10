Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Vermeintliche Körperverletzung zum Nachteil einer Frau - Bundespolizei sucht Zeugen!

Gießen (ots)

Am vergangenen Mittwochabend (2.10. / 18:20 Uhr) wurde eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen von einem Zeugen angesprochen, der angab, dass sich auf Bahnsteig 2/3 im Bahnhof Gießen zwei stark alkoholisierte Personen aufhalten würden. Nachdem die Bundespolizeistreife am besagten Bahnsteig eintraf, wurde eine 39-jährige Frau mit sichtbaren Verletzungen im Gesicht angetroffen. Auf Nachfrage, woher die Verletzungen stammen, deutete sie auf ihren 37-jährigen Begleiter. Dieser gab jedoch an, dass die 39-Jährige im Zug, während der Fahrt von Kassel in Richtung Gießen, gestürzt sei. Für weitere polizeiliche Maßnahmen mussten die beiden Personen die Streife zum Revier begleiten.

Aufgrund der unklaren Sachlage bittet die Bundespolizeiinspektion Kassel um weitere Hinweise. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

