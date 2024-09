Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schafe sorgen für Zugverspätungen

Hünfeld (ots)

Am gestrigen Morgen (23.09), um 10.27 Uhr, meldete der Triebfahrzeugführer eines Flixzuges mehrere Schafe am Gleis. Offenbar schlüpften die Vierbeiner unter dem Zaun durch und liefen an der Bahnstrecke in Richtung Hünfeld entlang. Die Zugstrecke zwischen Marbach und Hünfeld wurde, aufgrund des Vorfalls, von 10.27 Uhr bis 11.17 Uhr gesperrt. Nachdem ein Verwandter des Halters die Schafe eingefangen und zurück zur Weide gebracht hatte, wurde die Strecke wieder freigegeben. Glücklicherweise wurde keins der Tiere verletzt. Insgesamt erhielten 20 Züge eine Verspätung von je 45 Minuten.

